EN
18:00:03 Четверг, 18 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершается монтаж выставочных образцов домов деревообрабатывающего кластера

15:35 | 18.10.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Монтаж постоянно действующего выставочного комплекса пензенского кластера деревообработки и деревянного домостроения завершается вблизи торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» на проспекте Строителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила менеджер кластера Ольга Обухова.

В Пензе завершается монтаж выставочных образцов домов деревообрабатывающего кластера

Фото: Ckr58.ru

По ее словам, в экспозицию вошла продукция четырех компаний.

«Выставочные дома, произведенные предприятиями пензенского кластера с использованием СИП-панелей и клееного бруса — торговые марки «ДомДома» [ООО «ПеноПАК»] и «Домзавод» [ООО «Континент»] соответственно, являются полноценными офисами компаний, в которых можно непосредственно познакомиться с продукцией региональных производителей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также посетители могут увидеть беседку из лиственницы, произведенную ООО «Стройкапитал».

«На выставке также представлены образцы строительных материалов, производимых компанией», — добавила Ольга Обухова.

Читайте также

Губернатор предложил открыть в Пензе павильон для презентации домов из дерева

Она уточнила, что еще один объект — ООО «Квадрат дом» — в настоящее время находится в стадии монтажа.

Ольга Обухова сообщила, что общая площадь экспозиции составляет 600 кв. метров.

Ожидается, что торжественное открытие выставочной площадки состоится в начале ноября.

Кластер деревообработки и деревянного домостроения был создан в Пензенской области в 2017 году.

Он объединяет группу взаимодействующих и конкурирующих предприятий, выпускающих продукцию для широкого круга потребителей, а также производителей пиломатериала, поставщиков сырья, комплектующих и специализированных услуг, образовательных организаций, финансово-кредитных учреждений и институтов развития.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально планировалось, что выставка образцов деревянного домостроения будет размещена в Пензе у Свердловского моста.

Ожидается, что она будет представлять интерес для потенциальных покупателей – как частных лиц, так и представителей строительных компаний, архитекторов и дизайнеров.

Загрузка...
Читайте также
В мэрии Пензы обсудят проведение обязательного психиатрического освидетельствования Пенза впервые присоединится к программе «Навигатор инноватора»
В библиотеке имени Лермонтова открыта выставка картин Владимира Пентюха После исчезновения человека под Пензой возбуждено дело по статье «Убийство»
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2018 года Военнослужащие 2-й армии смогут получать надбавку, превышающую оклад
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама