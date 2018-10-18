В Пензе завершается монтаж выставочных образцов домов деревообрабатывающего кластера Экономика

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Монтаж постоянно действующего выставочного комплекса пензенского кластера деревообработки и деревянного домостроения завершается вблизи торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» на проспекте Строителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила менеджер кластера Ольга Обухова.

Фото: Ckr58.ru

По ее словам, в экспозицию вошла продукция четырех компаний.

«Выставочные дома, произведенные предприятиями пензенского кластера с использованием СИП-панелей и клееного бруса — торговые марки «ДомДома» [ООО «ПеноПАК»] и «Домзавод» [ООО «Континент»] соответственно, являются полноценными офисами компаний, в которых можно непосредственно познакомиться с продукцией региональных производителей», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также посетители могут увидеть беседку из лиственницы, произведенную ООО «Стройкапитал».

«На выставке также представлены образцы строительных материалов, производимых компанией», — добавила Ольга Обухова.

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Она уточнила, что еще один объект — ООО «Квадрат дом» — в настоящее время находится в стадии монтажа.

Ольга Обухова сообщила, что общая площадь экспозиции составляет 600 кв. метров.

Ожидается, что торжественное открытие выставочной площадки состоится в начале ноября.

Кластер деревообработки и деревянного домостроения был создан в Пензенской области в 2017 году.

Он объединяет группу взаимодействующих и конкурирующих предприятий, выпускающих продукцию для широкого круга потребителей, а также производителей пиломатериала, поставщиков сырья, комплектующих и специализированных услуг, образовательных организаций, финансово-кредитных учреждений и институтов развития.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально планировалось, что выставка образцов деревянного домостроения будет размещена в Пензе у Свердловского моста.

Ожидается, что она будет представлять интерес для потенциальных покупателей – как частных лиц, так и представителей строительных компаний, архитекторов и дизайнеров.