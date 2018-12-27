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Мэр Пензы отметил наиболее активных членов совета по инвестразвитию

15:44 | 27.12.2018 | Экономика

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вручил грамоты и благодарности наиболее активным членам совета по инвестиционному развитию и предпринимательству в ходе итогового в 2018 году заседания, состоявшегося в городской администрации в четверг, 27 декабря.

Мэр Пензы отметил наиболее активных членов совета по инвестразвитию

Фото: Penza-gorod.ru

В их числе — индивидуальный предприниматель Николай Волков, региональный директор операционного офиса «Пензенский» ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Васин, гендиректор ООО «Центр кластерного развития» Михаил Ляшков, председатель ТПП и общественной палаты региона Владимир Подобед, руководитель АО «Поручитель» Сергей Песков, глава реготделения «Опоры России» Денис Каширов и гендиректор ООО «ТД «Русский кондитер» Сергей Рычагов.

Также отмечены депутаты гордумы — Александр Стрельников, который является коммерческим директором ООО «Промтехлитье», и замглавы города Иван Краснов.

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