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Андрей Тарасов сменил Виктора Безяева на посту гендиректора НПП «Рубин»

16:52 | 27.12.2018 | Экономика

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Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Андрей Тарасов, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя генерального директора пензенского акционерного общества «НПП «Рубин» (входит в состав концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), представлен коллективу в качестве нового руководителя предприятия.

Андрей Тарасов сменил Виктора Безяева на посту гендиректора НПП «Рубин». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На этом посту он сменил Виктора Безяева, возглавлявшего научно-производственное предприятие с 2004 года.

Соответствующее решение принято единственным акционером АО «НПП «Рубин» — 100% акций находятся в собственности АО «Концерн «Вега».

«Данное решение стало результатом проводимой в АО «Концерн «Вега» политики подготовки и развития кадрового резерва и максимального использования кадрового потенциала предприятий, интегрированных в его структуру», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия.

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Тарасов Андрей Анатольевич родился в Пензе 3 июля 1979 года.

Окончил Пензенский технологический институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».

Прошел несколько курсов повышения квалификации по направлениям, связанным управлением предприятиями оборонной промышленности, а также обучение в корпоративной сетевой академии ГК «Ростех» по программе развития руководителей «Курс».

В 2008 году пришел на работу в «НПП «Рубин», где последовательно занимал должности от начальника отдела до первого заместителя генерального директора.

Женат, воспитывает двух дочерей.

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