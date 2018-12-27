Андрей Тарасов сменил Виктора Безяева на посту гендиректора НПП «Рубин» Экономика

Пенза, 27 декабря 2018. PenzaNews. Андрей Тарасов, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя генерального директора пензенского акционерного общества «НПП «Рубин» (входит в состав концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), представлен коллективу в качестве нового руководителя предприятия.

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На этом посту он сменил Виктора Безяева, возглавлявшего научно-производственное предприятие с 2004 года.

Соответствующее решение принято единственным акционером АО «НПП «Рубин» — 100% акций находятся в собственности АО «Концерн «Вега».

«Данное решение стало результатом проводимой в АО «Концерн «Вега» политики подготовки и развития кадрового резерва и максимального использования кадрового потенциала предприятий, интегрированных в его структуру», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой предприятия.

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Тарасов Андрей Анатольевич родился в Пензе 3 июля 1979 года.

Окончил Пензенский технологический институт по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».

Прошел несколько курсов повышения квалификации по направлениям, связанным управлением предприятиями оборонной промышленности, а также обучение в корпоративной сетевой академии ГК «Ростех» по программе развития руководителей «Курс».

В 2008 году пришел на работу в «НПП «Рубин», где последовательно занимал должности от начальника отдела до первого заместителя генерального директора.

Женат, воспитывает двух дочерей.