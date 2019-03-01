EN
08:07:50 Суббота, 2 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Пензгорстройзаказчик» стал акционерным обществом

18:27 | 01.03.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» преобразовано в акционерное общество. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц и сведения на сайте застройщика.

«Пензгорстройзаказчик» стал акционерным обществом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», заявление о создании нового юрлица было подано в налоговую службу 7 февраля 2019 года, а в ЕГРЮЛ соответствующие сведения внесены 19-го числа.

Читайте также

Доход Вадима Боринштейна составил более 754 тыс. рублей, его супруги — около 51 млн. рублей

Основным видом деятельности АО «Пензгорстройзаказчик» является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Должность генерального директора по-прежнему занимает депутат Законодательного собрания Пензенской области Вадим Боринштейн, входящий во фракцию «Единая Россия».

Согласно данным единого реестра застройщиков, по объемам ввода жилья предприятие «Пензгорстройзаказчик» по итогам 2018 года заняло четвертое место с показателем чуть более 20 тыс. кв. метров, уступив холдингу «Термодом», группе «Рисан» и ГК «Территория жизни».

Загрузка...
Читайте также
Конфликт на КПП Заречного обернулся для женщины условным сроком В Пензе 13–14 марта пройдет конкурс работников допобразования «Сердце отдаю детям»
В Пензу прибыл зампред комитета Госдумы по государственному строительству В Пензе прекращено дело в отношении экс-директора «АТХ»
В Пензенской области стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» В Пензе 6 марта пройдет женский форум
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама