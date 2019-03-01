«Пензгорстройзаказчик» стал акционерным обществом Экономика

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензгорстройзаказчик» преобразовано в акционерное общество. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц и сведения на сайте застройщика.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», заявление о создании нового юрлица было подано в налоговую службу 7 февраля 2019 года, а в ЕГРЮЛ соответствующие сведения внесены 19-го числа.

Читайте также

Доход Вадима Боринштейна составил более 754 тыс. рублей, его супруги — около 51 млн. рублей

Основным видом деятельности АО «Пензгорстройзаказчик» является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Должность генерального директора по-прежнему занимает депутат Законодательного собрания Пензенской области Вадим Боринштейн, входящий во фракцию «Единая Россия».

Согласно данным единого реестра застройщиков, по объемам ввода жилья предприятие «Пензгорстройзаказчик» по итогам 2018 года заняло четвертое место с показателем чуть более 20 тыс. кв. метров, уступив холдингу «Термодом», группе «Рисан» и ГК «Территория жизни».