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Доход Вадима Боринштейна составил более 754 тыс. рублей, его супруги — около 51 млн. рублей

12:33 | 29.04.2018 | Политика

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №12, члена фракции «Единая Россия» Вадима Боринштейна, который также является директором МУП «Пензгорстройзаказчик», составил за 2017 год более 754 тыс. рублей, в то время как в 2016-м он достигал почти 924 тыс. рублей.

Доход Вадима Боринштейна составил более 754 тыс. рублей, его супруги — около 51 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Доход его супруги наоборот увеличился: с 47 млн. рублей в 2016 году до 50,6 млн. рублей в 2017-м.

Народный избранник владеет земельным участком площадью 5 соток, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, 1/2 доли квартиры площадью 142,5 кв. метра и садовым домом площадью более 45 кв. метров.

Жене Вадима Боринштейна принадлежат два нежилых помещения общей площадью около 46 кв. метров, нежилое здание площадью 362,5 кв. метра, 24/1000 доли земельного участка площадью около 22 соток, земельный участок площадью 6 соток, квартира площадью около 118 кв. метров, полдоли квартиры площадью 142,5 кв. метра, гараж площадью более 20 кв. метров, а также два автомобиля — «Porsche Cayenne S» и «Range Rover».

Кроме того, у нее в пользовании имеется земельный участок площадью более 20 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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