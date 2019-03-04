Ольга Лебедева из Сердобска прошла в финал конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Бывший заместитель главы администрации Сердобского района Пензенской области Ольга Лебедева включена в число финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» по итогам выполнения задания «Сердце лидера».

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Наблюдательный совет рассмотрел шорт-лист из 40 социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал. Были учтены: эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды и обоснование выбора направления.

В результате определен 31 победитель из 21 региона России — по шестеро конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по пятеро— из Приволжского и Центрального, четверо — из Сибирского, трое — из Южного, а также по одному — из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Все они получили статус финалистов.

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От ПФО, помимо Ольги Лебедевой, в список финалистов дополнительно включены Марат Валеев из Уфы, Максим Зотов и Юрий Шалабаев из Нижнего Новгорода, а также Олег Скачков из Перми.

Как сообщается на сайте конкурса «Лидеры России», реализация социальных проектов «Сердце лидера» проходила с 28 декабря 2018 года по 21 февраля 2019-го. Проект должен был быть направлен на решение актуальной социальной проблемы или развитие гражданского общества.

Такое задание на конкурсе использовано впервые.

Таким образом, Пензенскую область в финале конкурса «Лидеры России» будут представлять два человека — Ольга Лебедева и исполнительный директор группы компаний «Флагман», бывший руководитель телерадиокомпании «Экспресс» Сергей Васянин, который стал единственным участником от региона, прошедшим в финал по итогам основного отбора.