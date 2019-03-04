Пензенский центр поддержки экспорта занял 16 место в федеральном рейтинге Экономика

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Центр поддержки экспорта Пензенской области занял по итогам 2018 года 16 место среди аналогичных структур, действующих в регионах России.

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Их рейтинг составлен АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития РФ.

При анализе результатов работы 61 центра учитывались охват поддержки экспорта в субъекте РФ, количество новых экспортеров, география и объемы поставок.

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Первые десять мест заняли Московская, Кировская, Омская области, Алтайский край, Свердловская область, Удмуртия, Ярославская, Калужская, Воронежская и Новосибирская области.

По данным министерства экономики Пензенской области, в 2018 году 247 субъектов малого и среднего предпринимательства получили консультационную поддержку от центра поддержки экспорта, в том числе в 41 случае — с привлечением сторонних организаций.

Было организовано шесть бизнес-миссий в страны ближнего и дальнего зарубежья.