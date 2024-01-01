Пензенский «Поручитель» будет докапитализирован на 230 млн. рублей Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Пензенская гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» будет докапитализирована на 230 млн. рублей, а максимальная сумма выдаваемых ею микрозаймов вырастет с 3 млн. до 5 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Перед нами стоит амбициозная задача увеличения численности занятых в малом и среднем предпринимательстве к 2024 году до 200 тыс. человек. Для того чтобы обеспечить такую динамику бизнеса, необходимо создавать особые условия для него, которые позволят развиваться», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность в том, что принимаемые меры позволят многим бизнесменам, особенно в районах области, «сделать шаг вперед».

«Кому-то — провести модернизацию производства и закупить новое оборудование, кому-то — расширить площади производства, кому-то — выйти на рынок с новой продукцией», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» образовано в соответствии с законом «О программе развития и поддержке малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006–2008 годы» от 20 сентября 2005 года.

На сегодняшний день работает в рамках госпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденной 21 октября 2013 года.

Согласно описанию на сайте компании, «Поручитель» содействует обеспечению равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. Организация помогает в развитии системы кредитования МСП, системы гарантий и поручительств, а также необходимой инфраструктуры.

Генеральным директором является Сергей Песков.

В состав совета директоров входят пять человек: заместитель начальника департамента – начальник отдела по проведению аукционов и конкурсов департамента государственного имущества Пензенской области Дмитрий Бусов, заместитель министра финансов региона Марина Забара, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики области Виталий Кузькин, начальник отдела анализа финансовых рисков АО «Поручитель» Дмитрий Балакин и Сергей Песков.