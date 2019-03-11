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В Пензенской области поощрят предпринимателей, отличившихся в финале премии «Бизнес-успех»

09:45 | 11.03.2019 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Двое представителей Пензенской области — президент региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы Вячеслав Аксенов и сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, отличившиеся в финале VIII ежегодной национальной премии «Бизнес-успех» — будут поощрены на уровне региона. Такое распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области поощрят предпринимателей, отличившихся в финале премии «Бизнес-успех». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно подумать, как отметить», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Проработать этот вопрос он поручил первому заместителю председателя правительства Пензенской области Андрею Лузгину.

Другого зампреда Юрия Денисова губернатор попросил вернуться к вопросу о поддержке стрелково-стендового комплекса «Светлая поляна» в Бессоновском районе.

«Они там много сделали за последние годы. […] Давайте вникнем в эту ситуацию еще поглубже», — отметил Иван Белозерцев.

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