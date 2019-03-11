В Пензенской области на акселерацию субъектов МСП направят 152 млн. рублей Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Более 152 млн. рублей будет направлено на реализацию проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что одним из направлений станет поддержка субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности в моногородах.

«Это города Заречный, Сердобск, Никольск и поселок Мокшан. Объем средств на мероприятия составит 36 млн. 100 тыс. рублей. К социально значимым видам, нужно подчеркнуть, относится оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также деятельность по развитию центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров», — уточнил министр в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 11 марта.

Читайте также

Средства на докапитализацию пензенского «Поручителя» поступят не раньше апреля — Песков

Сергей Капралов добавил, что 23,8 млн. рублей получит ООО «Центр кластерного развития».

«На деятельность центров поддержки предпринимательства на текущий год предусмотрено финансирование в объеме 51 млн. 300 тыс. рублей. [...] Будет оказана поддержка не менее чем 2 тыс. представителей бизнеса», — отметил глава регионального ведомства.

По словам Сергея Капралова, в рамках деятельности центров поддержки экспорта уже привлечено более 43 млн. рублей.

«Планируется оказание поддержки не менее чем 300 экспортно ориентированным компаниям», — сказал он.