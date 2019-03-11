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Средства на докапитализацию пензенского «Поручителя» поступят не раньше апреля — Песков

15:06 | 11.03.2019 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере 230 млн. рублей на докапитализацию АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» начнут поступать не ранее апреля. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Сергей Песков.

Средства на докапитализацию пензенского «Поручителя» поступят не раньше апреля — Песков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них, если я правильно помню, 179 млн. [рублей] — это средства, которые пойдут на микрофинансовую деятельность, то есть в два раза увеличат наш объем средств по этому направлению. [...] Остальные средства из этой суммы пойдут на докапитализацию гарантийной деятельности», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 марта.

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Сергей Песков уточнил, что предприниматели ежемесячно возвращают фонду в общей сложности около 8–10 млн. рублей.

«На счетах на сегодняшний день 46 млн. [рублей] средств по направлению микрофинансовой деятельности. При этом кредитный портфель на текущую дату составляет 175 млн. рублей, это то, что выдано в активы. При этом объем заявок на текущий момент — портфель заявок сформированных, находящихся в работе — составляет более 40 млн. рублей», — сказал он.

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