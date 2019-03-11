Средства на докапитализацию пензенского «Поручителя» поступят не раньше апреля — Песков Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере 230 млн. рублей на докапитализацию АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» начнут поступать не ранее апреля. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Сергей Песков.

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«Из них, если я правильно помню, 179 млн. [рублей] — это средства, которые пойдут на микрофинансовую деятельность, то есть в два раза увеличат наш объем средств по этому направлению. [...] Остальные средства из этой суммы пойдут на докапитализацию гарантийной деятельности», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 марта.

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Сергей Песков уточнил, что предприниматели ежемесячно возвращают фонду в общей сложности около 8–10 млн. рублей.

«На счетах на сегодняшний день 46 млн. [рублей] средств по направлению микрофинансовой деятельности. При этом кредитный портфель на текущую дату составляет 175 млн. рублей, это то, что выдано в активы. При этом объем заявок на текущий момент — портфель заявок сформированных, находящихся в работе — составляет более 40 млн. рублей», — сказал он.