В Пензенской области в 2020 году должно быть не менее 8 тыс. самозанятых Экономика

Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Число самозанятых граждан, налог на профессиональный доход которых будет рассчитываться по специальному режиму, должно достичь в Пензенской области в 2020 году 8 тыс. человек в рамках федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

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«С этого года началась реализация пилотного проекта в Москве, Московской, Калужской [областях] и Республике Татарстан. Для других регионов закон вступает в силу с 2020 года», — напомнил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 11 марта.

Сергей Капралов добавил, что в связи с этим на 2019 год целевой показатель для Пензенской области не установлен.

«К 2024 году численность самозанятых граждан должна составить 31 тыс. человек», — отметил министр.

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1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане стартовал эксперимент по введению специального режима «Налог на профессиональный доход». Данный режим администрируется в автоматическом режиме с помощью мобильного приложения или личного кабинета на сайте ФНС России. При этом самозанятому не нужно сдавать отчетность и платить фиксированные страховые взносы.

Стать самозанятыми могут физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников и зарабатывают на этом до 2,4 млн. рублей в год.

Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% при оказании услуг и продаже физическим лицам и 6% юридическим лицам и ИП. При этом в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. На время эксперимента — до конца 2028 года — ставки увеличены не будут.