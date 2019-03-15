EN
14:28:36 Пятница, 15 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Беспалов и Торгашин в Чечне примут участие в заседании с участием Мантурова

12:08 | 15.03.2019 | Экономика

Печать

Грозный, 15 марта 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и руководитель регионального Минпрома Михаил Торгашин примут участие в заседании координационного совета по промышленности, которое пройдет в Чечне под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова в пятницу, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Беспалов и Торгашин в Чечне примут участие в заседании с участием Мантурова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте президента и правительства Чечни, в Грозный также прибыли представители институтов развития, в том числе Фонда развития промышленности.

Ожидается, что в рамках визита в республику Денис Мантуров посетит завод по производству литий-ионных аккумуляторных батарей в Грозном и предприятие «Чеченавто» в Аргуне.

Для участников заседания координационного совета в Чеченском государственном университете будет организована выставка промышленного потенциала республики.

Также предусмотрена экскурсионная программа.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор не исключил возможность проведения форума кузнецов Бездействие чиновников от образования оставило безнаказанными лиц, занимавшихся поборами
Болезни системы кровообращения выявлены у 1 тыс. пензенцев в ходе диспансеризации В Кузнецке две фирмы незаконно выдавали займы по ставке выше 47% годовых — прокуратура
В Пензе мужчина обвиняется в нанесении травм бойцу Росгвардии при попытке скрыться В пензенской библиотеке открыта выставка раритетных книг о театре
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама