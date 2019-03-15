Беспалов и Торгашин в Чечне примут участие в заседании с участием Мантурова Экономика

Грозный, 15 марта 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и руководитель регионального Минпрома Михаил Торгашин примут участие в заседании координационного совета по промышленности, которое пройдет в Чечне под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова в пятницу, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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Как отмечается на сайте президента и правительства Чечни, в Грозный также прибыли представители институтов развития, в том числе Фонда развития промышленности.

Ожидается, что в рамках визита в республику Денис Мантуров посетит завод по производству литий-ионных аккумуляторных батарей в Грозном и предприятие «Чеченавто» в Аргуне.

Для участников заседания координационного совета в Чеченском государственном университете будет организована выставка промышленного потенциала республики.

Также предусмотрена экскурсионная программа.