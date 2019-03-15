В Кузнецке две фирмы незаконно выдавали займы по ставке выше 47% годовых — прокуратура Экономика

Кузнецк, 15 марта 2019. PenzaNews. Два общества с ограниченной ответственностью — «Аста» и «Юридическая фирма «Верное решение» — незаконно выдавали в Кузнецке Пензенской области займы гражданам на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Компании не состояли в государственном реестре микрофинансовых организаций и не имели права на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению займов. Несмотря на это, в течение 2018 года организации выдали займы более 200 гражданам, имеющим сертификаты на средства материнского капитала, за счет которых предполагалось погашение долга. При этом процентная ставка за пользование предоставленными денежными средствами превышала 47% годовых», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что прокурор Кузнецка Иван Синицын возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов», в отношении руководителей этих компаний.

«Суд назначил должностным лицам штраф в размере 20 тыс. рублей каждому. По итогам рассмотрения внесенных прокурором города представлений об устранении нарушений закона организации прекратили осуществление незаконной деятельности», — сказала Светлана Артамонова.