«Пензенский арматурный завод» вышел на новый этап развития — Дмитрий Акимов Экономика

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Открытое акционерное общество «Пензенский арматурный завод» вышло на новый этап развития, избавившись от крупных долгов. Об этом заявил генеральный директор ОАО «ПАЗ» Дмитрий Акимов, который также возглавляет ЗАО «Пензенский завод точных приборов» («ПЗТП») и ООО «Пензенский завод Телема Гино» («ПЗТГ»), чьи производственные мощности тоже располагаются на производственной площадке на улице Транспортной.

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«По предприятию [...] выплачены все пособия, погашены долги всех уровней. Затем погашены обязательства перед всеми поставщиками. Завод сейчас вышел на определенный этап нового своего развития», — пояснил он в ходе визита представителей власти на производство в пятницу, 15 марта.

Дмитрий Акимов отметил, что теперь на одной площадке располагаются несколько предприятий, а арматурный завод, каким его воспринимали ранее, уже неактуален.

Руководитель сообщил, что на «Пензенском заводе Телема Гино» работают около 220 человек, на заводе точных приборов — примерно 35, на арматурном — 75, но численность сотрудников будет увеличена в связи с ростом объема заказов.

История создания «Пензенского арматурного завода» уходит в начало 1940-х годов.

В декабре 2002 года предприятие было зарегистрировано как открытое акционерное общество. Согласно данным ЕГРЮЛ, его генеральным директором являлся Андрей Лубочников. Основной вид деятельности — производство кранов и клапанов.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 17 апреля 2017 года в отношении ОАО «Пензенский арматурный завод» была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен Владимир Виноградов. Впоследствии в реестр были включены требования кредиторов на сумму более 33 млн. рублей.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 4 октября 2017 года открытое акционерное общество было признано банкротом.

16 марта 2018 года Дмитрий Акимов обратился в суд с заявлением о намерении погасить все требования кредиторов. Оно было удовлетворено, после чего около 15 млн. рублей было внесено на специальный счет должника. Конкурсный управляющий распределил эти денежные средства между кредиторами. 11 апреля суд признал их требования погашенными.

Определением от 25 апреля производство по делу о банкротстве ОАО «ПАЗ» было прекращено.

1 июня 2018 года в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что Дмитрий Акимов занял должность генерального директора ОАО «Пензенский арматурный завод».