Ирина Кочеткова отчиталась о результатах работы УМИ Пензы Экономика

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Ирина Кочеткова представила отчет о деятельности УМИ за 2018 год в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности в пятницу, 15 марта.

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Она сообщила, что благодаря принятым мерам в бюджет города поступило 596 млн. 580 тыс. рублей.

По словам Ирины Кочетковой, уменьшение этой суммы по сравнению с предыдущими периодами связано с низким спросом на муниципальное имущество, неисполнением арендаторами участков своих обязательств по оплате, а также снятием с торгов земель, которые планируется предоставить застройщикам в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

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«Также управлением в 2018 году была списана безнадежная к взысканию задолженность в размере 44 млн. 886,1 тыс. рублей. Предварительная сумма списания в 2019-м — 32 млн. рублей», — добавила начальник УМИ.

Она пояснила, что эти суммы числятся за предприятиями, которые были ликвидированы.

Ирина Кочеткова уточнила, что в реестре муниципального имущества на конец 2018 года значилось 304 тыс. 312 единиц: 11 тыс. 491 здание и помещение, 15 тыс. 197 объектов инженерной инфраструктуры, 260 тыс. 625 — объектов движимого имущества, 297 земельных участков, а также 16 тыс. 702 акции.

«По результатам состоявшихся аукционов продано 138 земельных участков, что на один больше по сравнению с 2017 годом. Заключено 43 договора купли-продажи на общую сумму 29 млн. 330 тыс. рублей и 74 договора аренды земельных участков на общую сумму 27 млн. 340 тыс. рублей», — сказала она.

Начальник УМИ отметила, что сумма поступлений от продажи прав на земельные участки через аукцион превысила 65 млн. рублей, сообщает пресс-служба гордумы.