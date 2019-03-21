Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на международной выставке Экономика

Москва, 21 марта 2019. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», представили свою продукцию в рамках единого стенда на XXV международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow в московском «Экспоцентре».

Фото: Ckr58.ru

Посетители могут ознакомиться с новыми видами противотаранных устройств, пулерассеивающих и противоосколочных заграждений предприятия «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Кроме того, на выставке предлагается узнать больше о системе охраны транспортируемых грузов компании «Радиорубеж».

Помимо этого, представлены радиолокационно-тепловизионный комплекс охраны больших периметров «Радескан» и устройство защиты от беспилотников «Радескан Антидрон» производства ЗАО «Фирма «Юмирс».

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Во время деловой программы специалисты предприятий пензенского приборостроительного кластера имеют возможность поделиться с коллегами опытом оснащения системами безопасности объектов, в том числе стадионов в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Пензенский стенд организован при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

Securika Moscow — отраслевая выставка, которая представляет собой масштабную площадку для экспонирования новейших технических средств безопасности, а также пространство для плодотворного диалога профессионалов — представителей государственной власти, силовых ведомств, промышленных предприятий, бизнеса, структур негосударственной сферы безопасности.

В 2019 году она проводится в период с 19 по 22 марта. Свои экспозиции на выставке представили более 400 крупнейших российских и зарубежных компаний.