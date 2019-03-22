Пензенский кластер представил свою продукцию на выставке «Деревянный дом. Весна – 2019» Экономика

Москва, 22 марта 2019. PenzaNews. Пензенский кластер деревообработки и деревянного домостроения представил свою продукцию на XVIII международной выставке «Деревянный дом. Весна – 2019» в Москве.

Фото: Ckr58.ru

На объединенном стенде посетители могут ознакомиться с работой компании «Континент», а также такими торговыми марками, как «Царский кирпич», «Очаг-гриль.рф» и «Домзавод».

Как сообщается на сайте ООО «Центр кластерного развития», при поддержке которого организована пензенская экспозиция, особое внимание к деревянному домостроению является одним из трендов в строительной отрасли, поэтому при подготовке выставки было решено сконцентрироваться на теме возрождения традиций.

Так, специалисты компании «Континент» готовы предложить посетителям стенда широкий выбор доступных вариантов планировки и отделки домов, беседок, гостиниц и поселков, а также рассказать о надежности клееного бруса.

Особый интерес представляет продукция под маркой «Царский кирпич», которая может использоваться в классических интерьерах, а также при оформлении помещений в стиле лофт или модерн. У гостей выставки есть возможность узнать подробности о производстве кирпича ручной формовки с историческим клеймом, обожженного в старинной кольцевой печи.

Кроме того, в экспозицию вошел дровяной гриль-очаг из быстронагреваемого материала «Очаг-гриль.рф», позволяющий готовить блюда в различном объеме и посуде.

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XVIII международная выставка «Деревянный дом. Весна – 2019» начала свою работу в центре «Крокус Экспо» 21 марта и продлится по 24-е число. Мероприятие объединило ведущие российские и зарубежные компании, производителей, поставщиков, архитекторов, строителей и дизайнеров.

Экспозиция занимает площадь 6 тыс. кв. метров. На ней представлены передовые архитектурные и технологические решения для традиционно популярного в России сектора строительства частных жилых домов из дерева.

Кластер деревообработки и деревянного домостроения образован в Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Он объединяет группу взаимодействующих и конкурирующих предприятий, выпускающих продукцию для широкого круга потребителей, а также производителей пиломатериала, поставщиков сырья, комплектующих и специализированных услуг, образовательных организаций, финансово-кредитных учреждений и институтов развития.