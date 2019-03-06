В Пензе официально открыта выставка деревянного домостроения у «Коллажа» Экономика

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Церемония открытия выставки малоэтажного деревянного домостроения, приуроченная к празднованию 80-летия образования Пензенской области, состоялась у торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в среду, 6 марта.

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Приветствуя собравшихся, заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов отметил значимость события.

«Сегодня мы сделали еще одно небольшое дело для блага наших жителей, для того, чтобы земля наша становилась все краше», — сказал он.

После этого Валерий Беспалов вручил почетную грамоту губернатора генеральному директору ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») Михаилу Ляшкову, а также благодарности главы региона — доценту кафедры «Строительные конструкции» ПГУАС Максиму Арискину и главному специалисту-эксперту отдела отраслей промышленности Минпрома области Ольге Перепелкиной.

В свою очередь министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин обратил внимание на то, что на выставке представлен большой спектр местной продукции, которую можно использовать в индивидуальном жилищном строительстве.

«Проект достаточно сложно дался», — констатировал он, добавив, что уже можно говорить об его успешности.

Михаил Торгашин также выразил надежду на то, что экспозиция со временем будет пополняться.

«Есть у нас еще потенциал», — подчеркнул министр.

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От лица производителей к участникам церемонии обратилась заместитель генерального директора ООО «Континент» Марина Яблокова, которая поблагодарила губернатора Ивана Белозерцева, ставшего инициатором создания кластера и открытия подобной выставки.

«Благодаря объединению предприятий, мы смогли поучаствовать во многих международных выставках, пройти обучение», — отметила она.

Марина Яблокова также выразила признательность «ЦКР», областному Минпрому и администрации ТРК «Коллаж».

«Мы готовы воплощать в жизнь все мечты жителей Пензенской области и близлежащих регионов. Живите в своем доме!» — сказала она.

После этого все желающие смогли посетить деревянные дома и задать интересующие вопросы об их стоимости, сроках возведения и особенностях их эксплуатации представителям компаний ООО «ПеноПАК» (торговая марка «ДомДома»), ООО «Континент» («Домзавод»), ООО «Стройкапитал» и ООО «Квадрат дом».