Белозерцев предложил «Иссинскому КСМ» подключиться к проекту с федеральным финансированием Экономика

Исса, 23 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» во главе с депутатом Законодательного собрания Дмитрием Петровым, входящим во фракцию «Единая Россия», принять участие в новом проекте, на реализацию которого будут выделены субсидии из регионального и федерального бюджетов.

Фото: Pnzreg.ru

«Начиная с 2019 года и на период реализации национальных проектов министерством сельского хозяйства [России] планируется поддержка работы по раскислению почвы земель сельскохозяйственного назначения. Доломитовая мука — это природный материал, который поможет решить эту проблему. Вопрос уже обсуждался на совещании в Пензенском [государственном] аграрном университете», — сказал он в ходе визита на предприятие в минувшую пятницу, 22 марта.

Также глава региона отметил, что требования к качеству дорог с каждым годом растут.

«Нужно производить щебень более высокой марки, чтобы асфальтобетонная смесь на его основе могла выдерживать серьезные нагрузки. Если есть возможность закупить нужное оборудование и расширить ассортимент выпускаемой продукции, это нужно делать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он напомнил, что на ремонт и содержание дорог на территории Пензенской области в 2019 году предусмотрено примерно 6 млрд. рублей.

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«С дорогами от районных центров к областному вопрос практически решен. Следующий этап работы — сельские дороги. Если будут заказы, будут расти объемы производства, будет увеличиваться и заработная плата у сотрудников предприятия», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Иссинский КСМ» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2002 году. Уставный капитал организации составляет 5 млн. 20 тыс. рублей.

Учредителями являются четыре человека: Сергей Куличков (доля в уставном капитале — 26,6667%), Дмитрий Петров (19,9999%), Владимир Сухов (26,6667%) и Маргарита Боринштейн (26,6667%). Генеральный директор — Дмитрий Петров.

По данным правительства Пензенской области, комбинат основан на базе иссинского месторождения комплексного сырья. В состав предприятия входят каменный карьер и цех по производству доломитовой муки. 70% всех дорог Пензенской области и соседней Мордовии построены с использованием щебня, произведенного «Иссинским КСМ». Он применяется как добавка для асфальтобетонной смеси.