Годовой доход депутата Дмитрия Петрова вырос до 26 млн. рублей Политика

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №14, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Петрова, который также является генеральным директором ООО «Иссинский комбинат строительных материалов», составил за 2017 год более 26 млн. рублей, в то время как за 2016-й он был более чем вдвое меньше — около 10,6 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник владеет тремя земельными участками общей площадью около 1 га, двумя жилыми домами общей площадью примерно 254 кв. метров, квартирой площадью почти 60 кв. метров, фундаментом здания стоянки площадью 1,9 тыс. кв. метров, шестью нежилыми помещениями общей площадью 527 кв. метров, двумя гаражами общей площадью 141 кв. метр, тремя легковыми автомобилями и двумя автоприцепами.

Кроме того, в пользовании Дмитрия Петрова находится два земельных участка общей площадью 13 соток.

Супруга депутата задекларировала доход в размере чуть более 472 тыс. рублей.

У нее в собственности имеются три нежилых здания общей площадью 136 кв. метров, 1/653 доли земельного участка площадью 1,8 тыс. га, земельный участок площадью 25 соток и жилой дом площадью около 43 кв. метров.

Также у нее в пользовании находятся жилой дом площадью около 193 кв. метров и земельный участок площадью более 17 соток.

Читайте также

Годовой доход депутата Бориса Кулагина превысил 52 млн. рублей

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.