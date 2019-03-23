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Мэр Пензы обозначил свою позицию по вопросу проведения ярмарок на площади Ленина

13:45 | 23.03.2019 | Экономика

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Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев обозначил свою позицию по вопросу проведения ярмарок на обновленной площади имени В.И. Ленина.

Мэр Пензы обозначил свою позицию по вопросу проведения ярмарок на площади Ленина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На площади Ленина в период праздничных и массовых гуляний, как и во многих других городах России, должны быть организованы тематические ярмарки с праздничной программой», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ИА «PenzaNews».

Виктор Кувайцев отметил, что, по сути, это специализированные мероприятия, посвященные актуальной теме.

«Например, традиционно на территории города в осенний и весенний периоды времени проходят садоводческие ярмарки. Большим спросом подобные формы торговли пользуются перед праздниками. На них организуется продажа ассортимента товаров производителей Пензенской области, соответствующих тематике ярмарки», — пояснил собеседник агентства, добавив, что подобные мероприятия являются разовыми и не имеют определенной периодичности.

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Мэр Пензы обратил особое внимание на то, что ярмарка на площади — муниципальная, а, следовательно, места на ней предоставляются пензенских товаропроизводителям бесплатно или на льготных условиях.

«Кроме того, сама форма ярмарочной торговли обладает уникальными особенностями, отличающими ее от других форматов. Легковозводимый характер размещения торговых объектов – лотков позволяет проводить торговлю практически на любых площадках и освобождать их в случае необходимости в кратчайшие сроки», — добавил Виктор Кувайцев.

В ответ на вопрос о том, насколько целесообразным является организация ярмарок на площади имени В.И. Ленина, если поблизости расположен Центральный рынок, глава администрации Пензы напомнил, что земельный участок под данной торговой площадкой не находится в ведении органа местного самоуправления.

«Цены за торговые места устанавливаются собственником, поэтому предоставить бесплатные либо льготные места для товаропроизводителей не представляется возможным. И цены на товары, соответственно, отличаются — пензенцы отмечают разницу», — подчеркнул мэр.

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