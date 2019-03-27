Медведев отнес Пензенскую область к регионам со сложной социально-экономической ситуацией Экономика

Москва, 27 марта 2019. PenzaNews. Председатель правительства России Дмитрий Медведев отнес Пензенскую область к регионам, социально-экономическая ситуация в которых «наиболее сложная».

Фото: Government.ru

«Уровень жизни в нашей стране — это факт — существенно отличается от региона к региону, иногда в разы. Задача государства — предложить инструменты развития, которые позволят эту ситуацию выровнять. Для этого надо раскрывать потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя, а не превращался в огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы. Это точно было бы самым плохим вариантом развития событий. При этом эти программы должны быть обсуждены с людьми, понятны и иметь персональных ответственных, с которых будут спрашивать и жители конкретного региона, и федеральный центр», — сказал он в ходе совещания по вопросу социально-экономического развития субъектов РФ, состоявшегося в Москве в среду, 27 марта.

Дмитрий Медведев напомнил, что такие идеи содержатся в стратегии пространственного развития, рассчитанной на период до 2025 года.

«Надо теперь сформировать план мероприятий по ее реализации. Там должны быть обозначены конкретные меры по развитию всех регионов, поэтому с этим не нужно затягивать. Напомню, что срок внесения этого плана — середина мая», — уточнил он.

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Премьер-министр добавил, что поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство России дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

«Есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же можно отнести Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — пояснил Дмитрий Медведев.

Он также анонсировал серию подобных совещаний, каждое из которых будет посвящено развитию одной или нескольких территорий.

«Эти решения носят конкретный характер. Это не просто работа вообще, а это конкретный набор проектов, которые касаются того или иного региона», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства РФ.