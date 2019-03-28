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В Пензе намечено открыть производство оборудования для очистки стоков

15:17 | 28.03.2019 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта, предполагающего производство коммунального оборудования для очистки сточных вод, заключен между администрацией Пензы и ООО «Проектные инженерные решения» в четверг, 28 марта.

В Пензе намечено открыть производство оборудования для очистки стоков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также инвестор планирует установить станцию водоподготовки и открыть производство полиэтиленовых труб. Кроме того, намечено ремонтировать электрические центробежные насосы, предназначенные для подъема воды из артезианских скважин.

В рамках реализации проекта планируется создать не менее 50 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет около 150 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведется подбор нежилого помещения для производства. Место под офис определено.

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