Контрольно-счетная палата озвучила претензии к организации работы троллейбусов в Пензе Экономика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Специалисты управления транспорта и связи Пензы должны разработать комплекс мер, который позволит получать прибыль от троллейбусных перевозок, а не тратить на обслуживание муниципальных маршрутов значительные средства городского бюджета. Такое мнение выразила председатель контрольно-счетной палаты (КСП) города Елизавета Кошель.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что в 2017 году на эти цели было направлено 122 млн. рублей, в 2018-м — 111,8 млн. рублей, а на 2019-й запланировано 107 млн. рублей.

При этом, по словам Елизаветы Кошель, цена соответствующих контрактов занижена в разы, поскольку по методике, утвержденной приказом Минтранса России, при существующих объемах перевозок в Пензе на год требуется 532 млн. рублей.

«Управление заключило муниципальный контракт с ООО «Городской электрический транспорт» на выполнение указанных работ с нарушением первоначальной цены контракта, применяя тарифный метод и затратный, а должен быть применен только тарифный», — пояснила глава контрольно-счетной палаты.

Она выразила недоумение по поводу того, что за счет средств городского бюджета производится компенсация затрат на перевозки электрическим транспортом.

«Нам никто не передавал регулирование тарифов по этому виду транспорта, […] но мы почему-то возмещаем затраты, недополученные доходы от электротранспорта. […] Контрольно-счетная палата считает, что да, это экологически чистый транспорт и что этот транспорт нужно сохранить в городе, но не путем таких затрат, которые мы тратим из бюджета», — подчеркнула Елизавета Кошель.

По ее словам, контрольно счетная палата предложила мэрии и управлению транспорта и связи разработать и принять меры, позволяющие обеспечить прибыльную работу электротранспорта с учетом того, что заключенные договоры с перевозчиками заканчиваются в апреле и в мае.

Председатель КСП пояснила, что исходя из фактического объема перевозок, который в два раза меньше расчетного, тариф должен составлять 34 рубля.

«Здесь простая арифметика, что мы должны каким-то образом увеличить объем перевозок электротранспортом, а это значит, мы должны так спланировать работу перевозчиков, чтобы у нас муниципальный транспорт — электротранспорт — существовал, развивался и не был таким «напряжным» для бюджета. Тем более, вы поймите: 532 млн. для бюджета! Куда они будут эти деньги девать, эти ООО, как говорится? И нам от этой методики никуда не деться», — отметила Елизавета Кошель.

По ее словам, в ответ на предложение об оптимизации маршрутной сети специалисты управления заявили о необходимости предварительно провести исследование пассажирских потоков, которое нужно заказать у сторонней организации за деньги.

«Два года будет в мае-месяце, как мы платим из бюджета огромные деньги, десятки миллионов, вы сами видите, на электротранспорт. Когда же этот вопрос будет решен?» — обратилась Елизавета Кошель к присутствующим.

Комментируя эти слова, глава города Николай Тактаров высказал мнение, что от компенсации затрат уйти не получится, поскольку убедить пассажиров массово пересесть на троллейбусы будет сложно из-за привычки и большей комфортабельности маршрутных такси.

Елизавета Кошель с этим не согласилась. Она пояснила, что сама пользуется маршрутными такси, которые считает «антисанитарными».

В связи с этим Николай Тактаров рекомендовал ей пересесть на троллейбусы, чтобы «облегчить участь городского бюджета».

Однако председатель контрольно-счетной палаты с сожалением констатировала, что от ее дома ни троллейбусы, ни автобусы не ходят.

В свою очередь начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина подтвердила, что по существующей методике действительно требуются бюджетные ассигнования в объеме примерно 500 млн. рублей.

«К сожалению, таких денежных средств у нашего бюджета нет. Бюджет у нас предельно дефицитный, вы об этом знаете. Да, я иду на это нарушение и обосновываю на 400 млн. меньше. […] Да, подставляюсь под штрафы из своего кармана», — сказала она.

После этого Николай Тактаров прервал обсуждение темы троллейбусных перевозок, призвав «не превращать рассмотрение вопросов в полемику».

Он отметил также, что КСП в любом случае направляет результаты своих проверок во все соответствующие ведомства, которые сами могут сделать вывод о том, допущены ли какие-то нарушения или нет.