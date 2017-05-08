«Горэлектротранс» начал обслуживать троллейбусные маршруты в Пензе Общество

Пенза, 8 мая 2017. PenzaNews. Компания «Городской электрический транспорт» («Горэлектротранс») приступила к обслуживанию троллейбусных маршрутов №№1, 2, 6, 7, 8 и 9 в Пензе. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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Муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам был заключен 3 мая 2017 года.

В соответствии с приказом, который подписал начальник управления транспорта и связи мэрии Пензы Максим Иванкин, необходимые изменения внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В нем указано, что на маршруте №1 «Площадь Маршала Жукова — улица Северная» работает 4 троллейбуса.

Маршруты №2 «Кривозерье — центр искусств», №6 «Запрудный — Кривозерье», а также №9 «Улица Клары Цеткин — улица Стасова» обслуживает по 7 единиц транспорта.

По маршруту №7 «Запрудный — аэропорт» перевозку пассажиров должны осуществлять 23 троллейбуса.

На маршруте №8 «Улица Мира — стадион «Пенза» работает 8 единиц.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Городской электрический транспорт» зарегистрировано как юрлицо 8 февраля 2017 года. Генеральным директором является Владислав Волошин.

В учредителях организации значатся два лица: Владислав Волошин и ООО «Астра».

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В свою очередь единственным владельцем компании «Астра» является Сергей Новиков, возглавляющий ООО «Экс Строй», учредителем которого является бывший депутат пензенской гордумы четвертого и пятого созывов от партии «Единая Россия» Олег Тюгаев, скрывшийся от следствия в Италии после возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Помимо этого, Олег Тюгаев на пару с Олегом Фоминым является учредителем ООО «Корпорация Дилижанс», которое вместе с другими фирмами, содержащими в своем названии слово «Дилижанс», обслуживает ряд автобусных маршрутов в Пензе. Их директором является депутат гордумы пятого и шестого созывов от партии «Единая Россия» Андрей Фомин — брат Олега Фомина.

Ранее — в рамках рассмотрения дела о банкротстве МУП «Пассажирские перевозки Пензы» — Арбитражный суд Пензенской области пришел к выводу о том, что Олег Фомин, ООО «Корпорация Дилижанс» и «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» (СРО «Лига») в силу положений закона о конкуренции принадлежат к одной группе лиц и являются аффилированными. Это послужило основанием для отстранения Флита Гаффанова, являвшегося до ноября 2016 года членом СРО «Лига», от исполнения обязанностей конкурсного управляющего МУП «ППП».

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Согласно сведениям, размещенным на сайте СРО «Лига», исполнительным директором ассоциации является депутат пензенской гордумы шестого созыва от партии «Единая Россия» Ирина Воронина, а председателем совета — Владислав Волошин.

Предельный тариф на проезд пассажиров и провоз багажа городским наземным электрическим транспортом в черте Пензы установлен приказом управления по регулированию тарифов и энергосбережению региона 7 апреля 2015 года. Он составляет 20 рублей 79 копеек за одну поездку и столько же — за провоз одного места багажа.

Провозная плата, то есть сумма, которую фактически платит пассажир, чуть меньше — 17 рублей. Разница компенсируется перевозчику из средств городского бюджета.