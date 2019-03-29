2018 год заставил всех учиться зарабатывать и рационально тратить средства — мэр Пензы Экономика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Прошедший год заставил все городские службы, организации и предприятия учиться зарабатывать и рационально расходовать средства в интересах благополучного развития муниципального образования. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, выступая с докладом о деятельности за 2018 год на 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

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По его словам, несмотря на все сложности, с которыми каждодневно приходится сталкиваться, социальная ориентированность бюджета остается приоритетом.

«Подводя итоги 2018 года, отмечу, что деятельность администрации города в тесном взаимодействии с жителями, депутатским корпусом была направлена на обеспечение эффективной работы всех отраслей жизнедеятельности, социальной сферы, на создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха горожан», — сказал мэр.