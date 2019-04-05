Долги за газ тормозят сотрудничество между «Газпромом» и Пензенской областью — губернатор Экономика

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Долги предприятий и организаций Пензенской области за потребленный газ тормозят развитие сотрудничества между регионом и «Газпромом». Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Для Пензенской области имеют большое значение действующие в регионе социально-экономические программы «Газпрома». Однако реализацию этих программ и расширение партнерских отношений с компанией серьезно тормозит проблема своевременной оплаты за потребленный природный газ организациями и предприятиями Пензенской области. В кратчайшие сроки необходимо выработать комплекс мер по разрешению проблемы и сокращению задолженности», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона.

Говоря о долгах, накопленных теплоснабжающими предприятиями Пензы, Кузнецка и ряда районов, Иван Белозерцев отметил необходимость сокращения убытков за счет технического перевооружения котельных.

По его словам, областная власть готова оказать необходимую помощь.

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«Разрабатывайте областную программу поддержки. Собирайтесь и анализируйте ситуацию по каждому району, по каждому предприятию. Особое внимание нужно обратить на котельные в Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и внести предложения по техническому перевооружению. Современные технологии позволяют значительно увеличить эффективность тех котельных, которые были построены в советские годы и сегодня убыточны. Мы должны успеть модернизировать котельные до следующего отопительного сезона», — сказал глава региона.

После этого губернатор заслушал представителей компаний, имеющих самую большую задолженность за потребленный газ, каждому были рекомендованы конкретные шаги по ее погашению.

«К середине мая задолженность должна значительно сократиться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.