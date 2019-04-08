Работнику пензенского «Маяка» объявлена благодарность президента России Экономика

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Сменный мастер бумажного производства пензенского предприятия «Маяк» Юрий Кукушкин удостоен благодарности президента России Владимира Путина.

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Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства 5 апреля, опубликовано на портале правовой информации.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, Юрий Кукушкин активно участвовал в работе по техническому перевооружению, которая проводилась на «Маяке» в последние годы.

В настоящее время сменный мастер продолжает заниматься улучшением технологии на действующих трех бумагоделательных машинах, наладкой, регулировкой узлов и механизмов, проводит обучение подчиненных по правильной эксплуатации оборудования.

Также Юрий Кукушкин вносит рационализаторские предложения, позволяющие снижать потребление ресурсов.