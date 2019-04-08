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Путин назвал Пензенскую область в числе регионов, которые для себя открыл турецкий бизнес

19:49 | 08.04.2019 | Экономика

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Москва, 8 апреля 2019. PenzaNews. Президент России Владимир Путин назвал Пензенскую область в числе регионов, которые турецкий бизнес открыл для себя в последние годы.

Путин назвал Пензенскую область в числе регионов, которые для себя открыл турецкий бизнес

Фото: Kremlin.ru

«Отмечу, что Россия и Турция являются ключевыми торгово-инвестиционными партнерами. Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 16%, достигнув 25,5 млрд. долларов. Хорошие результаты демонстрирует сельское хозяйство. Объем торговли в этой сфере за 2018 год вырос на 7% — до 3 млрд. долларов. Взаимные капиталовложения составляют около 20 млрд. долларов. [...] В России ценят интерес инвесторов из Турции к нашему рынку. В последние годы турецкий бизнес открыл для себя многие российские регионы — Владимирскую, Пензенскую, Калужскую области, Краснодарский и Ставропольский края», — сказал Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских и турецких деловых кругов, состоявшейся в Кремле в понедельник, 8 апреля.

Он добавил, что есть потенциал для развития сотрудничества с Крымом.

«Свободные ниши там быстро заполняются, в том числе иностранными инвесторами», — отметил глава государства.

По его словам, значительные ресурсы — около 2 млрд. долларов — турецкие компании направили в экономику Татарстана, прежде всего в особую экономическую зону «Алабуга».

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«Созданы крупные даже по европейским меркам предприятия по производству стекла, пластмасс, бытовой химии», — сказал президент России.

Он обратил внимание на то, что перед деловыми кругами двух стран открываются хорошие перспективы в сфере высоких технологий — фармацевтике, сельскохозяйственном и транспортном машиностроении, судо- и авиастроении, создании и запуске космических аппаратов.

«Хочу подчеркнуть, мы в России делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российской рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерной административной нагрузки», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

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