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Определены лучшие предприятия Пензенской области

08:51 | 10.04.2019 | Экономика

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Минпром региона подвел итоги конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» по результатам работы за 2018 год.

Определены лучшие предприятия Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в номинации «Оборонная промышленность и приборостроение, научно-исследовательские организации» первое место заняло акционерное общество «Радиозавод», второе — ОАО «Электромеханика», третье — ООО «ПЗТГ».

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» признано лучшим в категории «Машиностроение и металлообработка». Также в число призеров вошли ОАО «Пензкомпрессормаш» и АО «Белинсксельмаш».

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В номинации «Фармацевтическая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов» первое место присуждено индивидуальному предпринимателю Владимиру Стеклянникову за работу предприятия «SV-мебель», второе — ОАО «Маяк», третье — ООО «Мебельная компания «Лером».

ООО «Невский кондитер Белинский» стало победителем в категории «Кондитерская и пивобезалкогольная промышленность». Второе место заняло ЗАО «Исток», третье — ООО «Ванюшкины сладости».

Чествование лучших работников и призеров конкурса состоится 12 июня. Руководителям и передовикам будут вручены свидетельства о занесении в галерею почета и славы Пензенской области, а также дипломы и переходящие кубки.

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