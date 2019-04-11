Стало известно, какие сети неохотно принимают на реализацию пензенскую продукцию Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Наименьшее число договоров на реализацию продукции товаропроизводителей Пензенской области заключено с торговыми сетями «Ашан», «Лента» и «Пятерочка». Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В «Атаке» у нас 30 [договоров], в «Пятерочке» — 37. […] У них недостаточно в сетях представлены кондитерские, колбасные [изделия], молочная продукция», — пояснила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Нина Богач уточнила, что на сегодняшний день всеми торговыми сетями, представленными в Пензенской области, заключено 459 договоров более чем со 180 местными производителями.

«Конечно, самое большое количество заключенных договоров — с нашими региональными компаниями. Это компания «Караван», […] это сеть «Магазин моего района». Успешно двигается вперед, надо отметить, «Тандер» [сеть «Магнит»] — здесь 56 договоров», — пояснила начальник управления.