EN
13:07:02 Четверг, 11 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стало известно, какие сети неохотно принимают на реализацию пензенскую продукцию

12:06 | 11.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Наименьшее число договоров на реализацию продукции товаропроизводителей Пензенской области заключено с торговыми сетями «Ашан», «Лента» и «Пятерочка». Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

Стало известно, какие сети неохотно принимают на реализацию пензенскую продукцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В «Атаке» у нас 30 [договоров], в «Пятерочке» — 37. […] У них недостаточно в сетях представлены кондитерские, колбасные [изделия], молочная продукция», — пояснила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

Нина Богач уточнила, что на сегодняшний день всеми торговыми сетями, представленными в Пензенской области, заключено 459 договоров более чем со 180 местными производителями.

«Конечно, самое большое количество заключенных договоров — с нашими региональными компаниями. Это компания «Караван», […] это сеть «Магазин моего района». Успешно двигается вперед, надо отметить, «Тандер» [сеть «Магнит»] — здесь 56 договоров», — пояснила начальник управления.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе чиновники выйдут на уборку Торговым сетям нужно оперативнее реагировать на ситуацию с ценами в регионах — Нина Богач
Новые точки доступа в интернет от «Ростелекома» появились в 19 пензенских селах «Дни поставщика» будут проводить в Пензенской области ежеквартально
Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Иссе Под Пензой глава почтового отделения осуждена за присвоение почти 100 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама