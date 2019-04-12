Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал пензенскому губернатору о работе «Флагмана» Экономика

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Исполнительный директор ГК «Флагман» Сергей Васянин, который стал одним из 104 победителей конкурса управленцев «Лидеры России», показал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву производственные мощности предприятия.

Фото: Pnzreg.ru

Он пояснил, что группа компаний, основанная в 2012 году, специализируется на производстве тканевых компенсаторов, съемной теплоизоляции, металлических коробов и криобоксов.

«Тканевые компенсаторы, кроме нас, выпускает всего одно российское предприятие в Великом Новгороде. Зарубежные аналоги не являются альтернативой, поскольку цена их в несколько раз выше», — сказал Сергей Васянин.

По его словам, продукция ГК «Флагман» востребована по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

«Недавно «Росатом» заказал нам экспертизу всех сетей атомных городов. В ближайшее время мы будем работать над этим проектом», — цитирует Сергея Васянина пресс-служба облправительства.