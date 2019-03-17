Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России» Экономика

Сочи, 17 марта 2019. PenzaNews. Исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин, который являлся одним из двоих финалистов конкурса управленцев «Лидеры России», представлявших Пензенскую область, вошел в число 104 победителей.

Фото: Лидерыроссии.рф

При этом из трех групп — «С», «В» и «А» — он попал в последнюю, в которую были включены лучшие конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов среди победителей.

Помимо сертификата на обучение на сумму 1 млн. рублей, Сергей Васянин сможет воспользоваться личными карьерными консультациями от топ-менеджеров крупнейших компаний и известных государственных деятелей, войдет в программу развития управленческого кадрового резерва и получит право на участие в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Диплом победителя Сергею Васянину вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко.

Вторая участница от Пензенской области — бывший заместитель главы администрации Сердобского района Ольга Лебедева, получившая статус финалиста по итогам выполнения задания «Сердце лидера» — в число победителей не вошла. Вместе с тем, согласно условиям конкурса, ей также полагается 1 млн. рублей на повышение квалификации.

Поздравляя финалистов с окончанием конкурса, Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что каждый из присутствующих одержал победу над собой и получил уникальный опыт.

«Конечно, этот конкурс меняет вашу жизнь. И эти четыре дня вы не забудете, и возможности, которые у вас открываются. Будет непросто, испытания основные впереди. Но главное — вы поменялись, вы стали сильнее», — отметил он в ходе церемонии закрытия, состоявшейся в Сочи в воскресенье, 17 марта.

Первый заместитель руководителя администрации президента России добавил, что все без исключения участники обзавелись новыми полезными знакомствами.

«Очень важно не потерять поддержку друг друга, потому что вот это понимание плеча, понимание того, что есть люди, которые говорят с вами на одном языке, ставят перед собой такие же амбициозные цели и, если надо, готовы будут прийти на помощь, это очень важный ресурс, которым вы можете воспользоваться, чтобы справиться с любыми испытаниями и двигаться вперед», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По его словам, быть лидером — это «сложная работа, но невероятно прекрасная».

«Она дает удивительное удовлетворение и понимание того, что ты сам управляешь не только своей жизнью, но и меняешь к лучшему все, что тебя окружает. Удачи вам!» — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на конкурс управленцев «Лидеры России» в сезоне 2018–2019 годов поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

В окружные полуфиналы прошли более 3 тыс. человек. Из них лишь 12 представляли Пензенскую область. При этом после обязательного контрольного компьютерного тестирования участников от региона стало на одного меньше.

По итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания.

По результатам дополнительного отбора — по итогам выполнения задания «Сердце лидера» — среди участников из листа ожидания, не добравших баллов, статус финалиста также получила бывший заместитель главы администрации Сердобского района Пензенской области Ольга Лебедева.