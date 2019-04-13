Школьники увидят, как в Пензе производят кухонные плиты Экономика

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Школьники и студенты посетят акционерное общество «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» в рамках профориентационной акции «Неделя без турникетов» в предстоящий понедельник, 15 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Им будет показано действующее производство бытовой техники — водонагревателей, кухонных плит, встраиваемых варочных поверхностей и духовых шкафов.

Подростки получат возможность ознакомиться с выставочными экспозициями, а также пообщаться с конструкторами, инженерами и другими специалистами.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, ППО ЭВТ, как и во время аналогичной осенней акции, первым из пензенских предприятий примет гостей.

Акция «Неделя без турникетов» проводится под эгидой Союза машиностроителей страны в рамках федеральной программы «Работай в России!»

Она направлена на повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

Предприятия, принимающие в ней участие, открывают двери для школьников и студентов, чтобы познакомить их с профессиями, востребованными в промышленности.