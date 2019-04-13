EN
18:39:32 Суббота, 13 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Школьники увидят, как в Пензе производят кухонные плиты

09:52 | 13.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Школьники и студенты посетят акционерное общество «Пензенское производственное объединение ЭВТ имени В.А. Ревунова» в рамках профориентационной акции «Неделя без турникетов» в предстоящий понедельник, 15 апреля.

Школьники увидят, как в Пензе производят кухонные плиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Им будет показано действующее производство бытовой техники — водонагревателей, кухонных плит, встраиваемых варочных поверхностей и духовых шкафов.

Подростки получат возможность ознакомиться с выставочными экспозициями, а также пообщаться с конструкторами, инженерами и другими специалистами.

Читайте также

В Пензе обсудили возможность проведения в 2020 году форума «Инженеры будущего»

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, ППО ЭВТ, как и во время аналогичной осенней акции, первым из пензенских предприятий примет гостей.

Акция «Неделя без турникетов» проводится под эгидой Союза машиностроителей страны в рамках федеральной программы «Работай в России!»

Она направлена на повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

Предприятия, принимающие в ней участие, открывают двери для школьников и студентов, чтобы познакомить их с профессиями, востребованными в промышленности.

Загрузка...
Читайте также
Пензенцам предложили присоединиться к акции по сохранению деревьев «Термодом» официально стал застройщиком жилого комплекса «8 Марта» в Пензе
В Пензе зарегистрированы еще 22 участника праймериз «Единой России» В Пензе выступят около 300 гимнасток общества «Динамо»
Прихожанам пензенского храма будет роздано почти 500 экземпляров Евангелия Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разрушением кирпичной кладки дома на Южной поляне
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама