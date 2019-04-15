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Завод по производству поролона в Кузнецке намечено открыть в июле

11:18 | 15.04.2019 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Официальное открытие завода группы компаний «ФомЛайн» по производству поролона в технопарке Кузнецка Пензенской области намечено на июль. Об этом сообщил владелец холдинга Артур Согомонян.

Завод по производству поролона в Кузнецке намечено открыть в июле

Фото: Pnzreg.ru

«Это будет самый большой завод в стране подобного профиля. Официальное открытие намечено на июль, но когда делаешь что-то грандиозное, новые идеи приходят сами собой. Мы планируем также открыть производство матрасов и подушек, также самое крупное в стране», — сказал он в ходе рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым в правительстве региона.

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Владелец ГК «ФомЛайн» отметил, что в настоящее время активно идет процесс отладки производства.

«Как правило, крупное предприятие тянет за собой и все остальные в кластере, поэтому мы подтолкнем кузнецких мебельщиков к развитию, потому что мы даем не просто сырье, а уже готовое решение, своеобразный «мебельный полуфабрикат», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, завод по производству пенополиуретана рассчитан на выпуск 30 тыс. тонн продукции в год.

Ввод в промышленную эксплуатацию предприятия по производству матрасов запланирован на II квартал 2020 года. Мощность производства составит 600 тыс. единиц продукции в год.

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