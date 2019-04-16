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Пензенский кластер «Биомед» представил продукцию на международной выставке в Узбекистане

14:25 | 16.04.2019 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Делегация Пензенской области, в состав которой вошли представители предприятий промышленного кластера «Биомед» и ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР»), принимают участие в XXIV ташкентской международной выставке здравоохранения (Tashkent International Healthcare Exhibition, TIHE), стартовавшей в «Узэкспоцентре» во вторник, 16 апреля.

Пензенский кластер «Биомед» представил продукцию на международной выставке в Узбекистане

Фото: ООО «ЦКР»

На стенде «Биомеда» посетители могут увидеть продукцию таких пензенских предприятий, как ЗАО «НПП «МедИнж», ООО «ТитанМед» и ООО «Парафарм».

Так, «МедИнж» привез на выставку образцы шовного хирургического материала, биоматериалы серии «Bioost», регенеративные материалы и изделия для проведения миниинвазивных операций.

«Титанмед» представил эндопротезы тазобедренного и коленного суставов, а также изделия для накостного остеосинтеза.

В свою очередь компания «Парафарм» продемонстрировала на мероприятии фармацевтическую продукцию, биологически активные добавки и спортивное питание.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», в первый день выставки стенд пензенского кластера посетил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

Также запланирована встреча представителей «Биомеда» с торговым представителем РФ в республике Андреем Мокроусовым.

Работа международной выставки «Здравоохранение – TIHE 2019» рассчитана на три дня — с 16 по 18 апреля. Организатором мероприятия выступила компания Iteca Exhibitions.

Данная выставка является ключевым событием для медсообщества Узбекистана. На ее площадях демонстрируются последние мировые достижения в области медицины и здравоохранения.

В 2019 году экспозиция заняла три павильона, ее общая площадь достигла 6,1 тыс. кв. метров. Представлено несколько тематических разделов, в числе которых — медицинская техника и оборудование, лаборатория, оборудование для фармацевтического производства, готовые лекарственные препараты, стоматология.

Участие в мероприятии пензенских компаний организовано «Центром кластерного развития» при поддержке регионального Минпрома в рамках развития экспортной деятельности предприятий «Биомеда», предполагающей расширение присутствия как на традиционных для них зарубежных рынках, так и выход на перспективные, в том числе в странах СНГ.

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