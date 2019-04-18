В Пензе планируется реализовать проект по переработке иловых осадков Экономика

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Проект по переработке иловых осадков на очистных сооружениях систем водоотведения планируется реализовать в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

«Охрана окружающей среды от загрязнений, разработка ресурсосберегающих безотходных технологий сегодня являются актуальным вопросом. Имея определенный объем иловых осадков, мы заинтересованы во внедрении современных методов их переработки и готовы участвовать в подобном проекте», — сказал мэр Виктор Кувайцев в ходе встречи с потенциальными инвесторами, состоявшейся в городской администрации в минувшую среду, 17 апреля.

В свою очередь член совета директоров ООО «МВП» Михаил Ефимченко поделился информацией об аналогичном проекте, который компания уже реализовала в Щелково Московской области.

«У нас достаточно большой опыт работы в системе водоснабжения и водоотведения. Наша экспериментальная установка уже второй год успешно действует на щелковских очистных сооружениях», — пояснил он.

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По словам советника генерального директора ООО «Финпроматом» Натальи Ефимченко, в настоящее время завершается процедура сертификации установки и получения необходимых лицензий в АО «НИИ Атмосфера».

«На сегодняшний день, на наш взгляд, это единственная технология, которая приемлема с точки зрения экономики для ресурсоснабжающих организаций, которая абсолютно экологична, соответствует всем параметрам экологического законодательства и обеспечивает ликвидацию иловых картов», — отметила она.

Наталья Ефимченко также обратила внимание на то, что иловые поля в Пензе находятся в нормальном состоянии и не распространяют сильного запаха, как в других регионах.

В завершение встречи стороны подписали протокол о намерениях по взаимодействию в рамках реализации инвестиционного проекта. Подписи под документом поставили Виктор Кувайцев и Наталья Ефимченко.

«Понимая значимость вопроса, надо двигаться дальше, подготовить дорожную карту, подключить к работе другие необходимые ведомства», — подытожил мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, курировать данный проект будет вице-мэр Денис Леонтьев.