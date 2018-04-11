В Пензе планируют отказаться от хлорирования воды ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Переход от хлорирования на более современные способы очистки воды запланирован в Пензе в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил технический директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев.

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«Как минимум мы хотели бы уйти от хлорирования, которое есть сегодня. Эту вещь мы планируем проработать в ближайшее время. В ближайшее время — это год–два–три, примерно так», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 11 апреля, которая была посвящена теме покупки группой «РКС» двух пензенских компаний — «Инвестресурс» и «Водоканал».

В свою очередь главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Авдеев отметил, что в настоящий момент вода проходит механическую очистку и хлорирование, при этом ее качество соответствует нормам.

«На данном этапе вода, отпускаемая с очистных сооружений водоснабжения «Горводоканала», по всем параметрам соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым к питьевой воде», — подчеркнул он.

Александр Авдеев уточнил также, что в перспективе для очистки воды рассматривается применение углевания и использование ультрафиолета.