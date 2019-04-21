Победитель конкурса «Лидеры России» провел мастер-класс в родном лицее в Кузнецке Экономика

Кузнецк, 21 апреля 2019. PenzaNews. Уроженец Кузнецка Пензенской области, исполняющий обязанности заместителя генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» по корпоративному развитию Денис Нуждин, вошедший в число победителей конкурса управленцев «Лидеры России» в 2018 году, провел мастер-класс в лицее №21, который он окончил.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка, гость в неформальной обстановке поделился впечатлениями от конкурса, порассуждал о том, как меняется мир, какие навыки будут особенно востребованы в будущем, а также как нужно строить карьеру и развиваться в профессиональной сфере.

Старшеклассники смогли задать ему интересующие вопросы, многие из которых касались темы профориентации.

Встреча была организована в рамках проекта «Моя родная школа», инициированного клубом «Эльбрус», объединяющим победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Первая волна мастер-классов состоялась 20 апреля. В этот день финалисты разных лет приехали в родные школы, чтобы рассказать ученикам 9–10 классов о том, как построить карьеру.

Предполагается, что аналогичные встречи пройдут 27 апреля и 18 мая.

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Нуждин Денис Вячеславович родился в Кузнецке Пензенской области 11 июня 1979 года.

В 2002 году окончил Военный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 — Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития РФ по специальности «Экономист со знанием иностранного языка».

В 1997–2003 годах проходил службу в Вооруженных силах.

С 2003 по 2005 годы — юрист, начальник отдела арбитражных споров ЗАО «Юридическая компания «Анэкс».

В 2005 году занимал должность начальника юридического отдела ООО «ТМК «Инновация».

В 2005–2007 годах — юрисконсульт, начальник юридического отдела ЗАО «Домодедово Эрпорт Девелопмент».

В 2007–2010 годах — начальник управления правового обеспечения, директор по правовому обеспечению – начальник управления правового обеспечения «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» – представительство в России.

В 2010 году работал в представительстве компании «Домодедово Девелопмент Лимитед» в ранге представителя в РФ.

В 2010–2018 годах занимал должности исполнительного директора, директора методического управления, директора методического управления – главного исполнительного директора, управляющего директора – заместителя директора аэропорта, директора по внешним связям – начальника группы внешних связей «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» – представительство в России.

С июня 2018 года по апрель 2019 года — директор по стратегическому анализу и развитию, директор по развитию бизнеса ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

С апреля 2019 года исполняет обязанности заместителя генерального директора АО «Международный аэропорт Шереметьево» по корпоративному развитию.