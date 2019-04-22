Проекты 15 пензенских инноваторов получат гранты по программе «УМНИК» Экономика

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Проекты, заявленные 15 молодыми инноваторами из Пензенской области, получат грантовую поддержку по программе «УМНИК». Об этом сообщается на сайте Фонда содействия инновациям, который проводил отбор идей, имеющих перспективы коммерческой реализации.

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Согласно представленным данным, на воплощение каждого из проектов будет выделено 500 тыс. рублей на два года.

В число победителей конкурсного отбора вошли молодые специалисты малых предприятий, а также студенты вузов, аспиранты и ученые.

Отобранные проекты будут реализованы в таких направлениях, как материаловедение и новые материалы, приборостроение и информационные технологии, автоматизированные управляющие системы, агро- и биотехнологии, энергосбережение и комплексная переработка отходов.

По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям Юлии Прониной, среди поддержанных в 2019 заявок увеличилось число проектов малых и промышленных предприятий.

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В частности, победителями стали молодые исследователи из ООО «Биометрика», ПАО «Биосинтез», регионального центра коммерциализации технологий, ООО «Ай-теко ВЦ» и ООО «Амазон». Преимущества предложенных ими инициатив — в ускоренной коммерциализации результатов разработок, так как они, как правило, используют уже имеющийся технологический и производственный потенциал предприятий.

Программа «УМНИК» нацелена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет включительно. В ее рамках предоставляется 500 тыс. рублей на проведение научной работы, которую необходимо выполнить не более чем за два года.

Фактически конкурс направлен на исследование проблемы: деньги выделяются на то, чтобы пройти путь от идеи до создания интеллектуальной собственности.