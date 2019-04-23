Бюджет Пензы получит около 4 млн. рублей от размещения торговых палаток Экономика

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Около 4 млн. рублей поступит в бюджет Пензы по результатам проведения аукционов на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов.

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Победителям торгов будет предоставлена возможность продажи мороженого и прохладительных напитков на 34 точках; овощей, фруктов и бахчевых культур — по 44 адресам.

По данным пресс-службы мэрии, до всех участников аукционов доведена информация о необходимости соблюдения санитарных норм и правил во время сезонной торговли, выданы специально разработанные памятки.

Представители хозяйствующих субъектов также были проинформированы о необходимости согласовать внешний вид нестационарных торговых объектов с управлением градостроительства и архитектуры Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по результатам аукциона предприниматели смогут расположить торговое место на площади 7 кв. метров в период с 1 мая по 31 октября. Начальная цена за право размещения торговой палатки составляла 6 тыс. 109 рублей, шаг аукциона — чуть более 300 рублей.