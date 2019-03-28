Стартовал прием заявок на размещение в Пензе торговых палаток Общество

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пензы начало прием заявок на участие в аукционе для заключения договоров на размещение торговых палаток по реализации овощей, фруктов и бахчевых культур.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, площадь для размещения торгового места составит 7 кв. метров, период — с 1 мая по 31 октября.

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Начальная цена за право размещения торговой палатки составит 6 тыс. 109 рублей, шаг аукциона — чуть более 300 рублей.

Для участия необходимо внести задаток в сумме 3 тыс. 54,5 рубля.

Прием заявок завершится 18 апреля. Сам аукцион запланирован на 22 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году бюджет Пензы получил по результатам аналогичного аукциона 1,2 млн. рублей.

Начальная цена за размещение палатки тогда поднялась с 5 тыс. 538 рублей до 209 тыс. рублей.