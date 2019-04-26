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«Атоммаш» стал первым резидентом ТОР «Заречный»

10:37 | 26.04.2019 | Экономика

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Атоммаш» стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Заречный» в Пензенской области.

«Атоммаш» стал первым резидентом ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным администрации Заречного, 25 апреля в Москве заключено соответствующее соглашение между данной организацией и АО «Атом-ТОР», которая осуществляет функции по управлению ТОР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).

Ожидается, что свидетельство о присвоении статуса резидента «Атоммаш» получит 29 апреля.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области, компания намерена реализовать проект по созданию производства запасных частей для железнодорожных тепловозов, востребованных не только на территории бывшего СССР, но и в Восточной Европе и Корее.

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Будет освоено 3,8 тыс. кв. метров производственных площадей, создано 100 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит примерно 120 млн. рублей.

В процессе производства предполагается использование современного технологичного оборудования. На счету команды имеется три международных патента в сфере использования уникальных технологичных материалов и методов сварки.

Бизнес-проекты готовят еще три потенциальных резидента ТОР «Заречный», которые специализируются на производстве различных материалов: из полимерного целлюлозного сырья вторичной переработки, строительных, а также расходных — для сварки. В планах этих предприятий — создание более 200 новых рабочих мест и вложение 1,5 млрд. инвестиций.

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