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В Пензе озвучены итоги земельного контроля за 2018 год

15:35 | 26.04.2019 | Экономика

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Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлана Александрова представила отчет о результатах работы в подведомственной сфере за 2018 год в ходе 56-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 апреля.

В Пензе озвучены итоги земельного контроля за 2018 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она сообщила, что было проведено более 1,2 тыс. проверок соблюдения норм земельного законодательства на общей площади свыше 400 га, в ходе которых выявлено 826 нарушений, для устранения которых выдано 128 предписаний.

По словам руководителя отдела, в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было направлено 27 претензий и три предостережения о добровольном устранении выявленных нарушений, информация по 283 участкам направлена в ГБУ «Государственная кадастровая оценка» с целью перерасчета кадастровой стоимости в соответствии с фактическим использованием земли.

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Светлана Александрова уточнила, что по 260 самовольно занятым участкам сведения были направлены в управление МВД России по городу Пензе для выявления нарушителей и привлечения их к предусмотренной законом ответственности.

Начальник отдела добавила, что региональным управлением Росреестра по предоставленным мэрией материалам граждане оштрафованы примерно на 400 тыс. рублей, юрлица — более чем на 600 тыс. рублей, штрафы еще на 24 тыс. рублей наложены приставами.

Подводя итог Светлана Александрова отметила, что в результате земельного контроля в бюджет Пензы поступили штрафы на сумму более 1,5 млн. рублей, а также был произведен расчет с целью взыскания денежных средств, образовавшихся в результате неосновательного обогащения и задолженности по оплате арендных платежей, почти на 10 млн. рублей.

Комментируя представленный отчет, мэр Виктор Кувайцев отметил, что постоянный контроль за использованием земель призван повысить ответственность арендаторов и собственников земельных участков.

«Это вопрос эффективности использования земли в городе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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