В Пензе муниципалитету удалось вернуть более 100 земельных участков Экономика

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Администрация Пензы добилась возвращения более 100 земельных участков в распоряжение муниципалитета с начала 2016 года. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Он напомнил, что масштабная работа по инвентаризации земель, а также выявлению нарушений, допущенных при их предоставлении и использовании, была начата в 2016 году — вскоре после его избрания на пост главы горадминистрации.

«В отношении 267 земельных участков велась претензионно-исковая работа. 101 из этих участков мы на сегодняшний день вернули», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

По его словам, в ряде случаев нарушались условия договоров аренды, в том числе земля не использовалась по назначению или арендаторы своевременно не вносили плату, как это было, например, с участком под торгово-развлекательным комплексом «Коллаж», в результате чего около 100 млн. рублей пришлось взыскивать через суд.

Говоря о наиболее значимых возвращенных городу территориях, начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Ирина Кочеткова назвала участки в районе улицы Белинского — неподалеку от кинотеатра «Родина», на улице Окружной — за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена», на улице Антонова — вблизи профессионального училища №40, на улице Горной, где располагается смотровая площадка, а также другие.

Как отметил Виктор Кувайцев, важно не только вернуть неиспользуемые земельные участки муниципалитету, но и впоследствии рационально ими распорядиться, в том числе путем обустройства зеленых зон или предложения добросовестным участникам рынка.

По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нины Кутыревой, при планировании обустройства общественных территорий важно учесть тот факт, что в этом году намечено обновить правила землепользования и застройки, поэтому назначение того или иного участка не должно противоречить им.

В свою очередь руководитель правового управления Всеволод Пилипенко проинформировал коллег о том, что значительная работа также проводится мэрией в части борьбы с незаконным строительством объектов капитального строительства.

По его словам, с 2016 по 2018 годы было вынесено 28 судебных решений о сносе самостроев или приведении реконструированных зданий и сооружений в первоначальное состояние.

«Если по годам, то в 2016-м было четыре таких решения, в 2017-м — девять, в 2018-м — девять, за текущий период 2019-го — шесть», — уточнил Всеволод Пилипенко.

Он добавил, что фактически за этот период снесено 18 объектов, в судах находится 24 дела по подобным строениям, а еще 24 материала — на исполнении у судебных приставов.

Начальник правового управления обратил внимание на то, что требования, предъявляемые к объектам капстроительства, обусловлены в том числе соображениями безопасности, поэтому их игнорирование чревато негативными последствиями.

В качестве одного из таких примеров он привел пожар в автосалоне «Клаксон», который, по словам чиновника был построен «вообще без учета каких-либо строительных норм».

Подводя итог сказанному, Виктор Кувайцев подчеркнул, что градостроительные требования едины для всех, и они должны неукоснительно соблюдаться.

По его словам, если нормативы допускают строительство объекта на определенной территории, то с получением разрешения проблем не возникнет.

«Каждый может к этому прийти очень быстро, нежели искать какие-то пути самовольного строительства или захвата земли», — подытожил мэр.