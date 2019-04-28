Бизнесмены из Италии изучили возможности локализации производства по пошиву одежды в Пензе Экономика

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Бизнесмены из Италии Андреа Маркетти и Анджело Рибони, заинтересованные в открытии на территории России совместного предприятия по пошиву одежды, изучили возможности локализации производства в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

Визит в город они начали со знакомства с деятельностью компании, работающей под брендом «N1Sport», которая специализируется на производстве профессиональной одежды для командных и индивидуальных видов спорта.

Потенциальные инвесторы осмотрели оборудование и ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который лично принял участие в деловой встрече с гостями из Италии, поделился успехами местного кластера легкой промышленности «Легпром» и рассказал о мерах по поддержке инвесторов.

Также он выразил готовность сопровождать проект в случае принятия положительного решения.

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«Сотрудничество с Италией в сфере швейного производства будет способствовать появлению новых брендов и современных моделей одежды, позволит создать новые рабочие места в Пензе и даст импульс развитию наших предприятий», — отметил мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, зарубежные инвесторы намерены изучить работу еще двух швейных предприятий.

В компании «N1Sport» расценили перспективы возможного сотрудничества как взаимовыгодные.