В Пензе центр закупок за пять лет помог сэкономить более 150 млн. рублей Экономика

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Бюджетные средства в размере свыше 150 млн. рублей сэкономлены за время работы МКУ «Центр закупок города Пензы», созданного чуть более 5 лет назад. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Черкасова в ходе семинара, прошедшего в большом зале мэрии в понедельник, 29 апреля.

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Она напомнила, что в 2013 году администрация Пензы возложила на МКУ функцию по определению поставщиков для обеспечения муниципальных нужд для 51 заказчика, а к настоящему времени их число увеличилось до 165.

Среди перспективных направлений работы Лариса Черкасова назвала расширение перечня процедур, осуществляемых конкурентными способами, развитие совместных закупок и некоторые другие.

«Наша цель — создание в Пензе системы с высокой степенью прозрачности», — сказала она.

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Поздравляя работников МКУ «Центр закупок города Пензы» с 5-летием учреждения, мэр Виктор Кувайцев поблагодарил их за плодотворный труд, ответственность и преданность делу.

«Показатели вашей работы, а именно — увеличение количества проводимых закупок, рост экономии бюджетных средств, внедрение новых механизмов при осуществлении возложенных на учреждение функций, говорят о высоком уровне профессионализма, целеустремленности и добросовестности вашего коллектива», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что центр будет развиваться и дальше.

Как сообщает пресс-служба мэрии, затем глава администрации города вручил благодарности лучшим работникам учреждения.