Около 40 пензенских предприятий выпустили продукцию более чем на 1 млрд. рублей Экономика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Количество промышленных предприятий Пензенской области, объем производства которых превысил 1 млрд. рублей, достигло по итогам 2018 года 36-ти. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Хорошие результаты показали: фанерный завод «Власть труда» — рост 180% с лишним, «ПКТБА» (рост 144%), завод «МашСталь» (рост 123%), «Пензадизельмаш» (рост 122%), компания «Лером» (рост 119%), «Радиозавод» (рост 114%)», — отметил он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2018 год в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что средняя зарплата в промышленности превысила 30 тыс. рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли до 27 млрд. рублей.

Губернатор напомнил, что объем валового регионального продукта (ВПР) за 2017 год составил 365 млрд. рублей, что более чем на 16 млрд. рублей больше уровня 2016-го.

«На долю промышленности приходится около четверти ВРП. И прошлый год наши предприятия завершили с хорошим результатом — индекс промышленного производства составил 107,1%. Это выше среднероссийского [показателя] на 4,2 процентных пункта», — сказал глава региона.