Девять пензенских промпредприятий получили по федеральным программам 724 млн. рублей Экономика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Девять промышленных предприятий Пензенской области получили в 2018 году по федеральным программам государственную поддержку в сумме 724 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Из российского Фонда развития промышленности предоставлены займы на 646 млн. рублей на проекты завода «Пензадизельмаш» и завода по производству поролона в Кузнецке», — добавил он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2018 год в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

Губернатор пояснил, что региональный фонд развития промышленности выделил 100 млн. рублей на реализацию проектов пяти предприятий.

«10 млн. рублей из бюджета региона на приобретение оборудования получили компании легкой и текстильной промышленности, а также по производству кондитерских изделий», — отметил Иван Белозерцев.